روحاني يتهم دولا نفطية في المنطقة بتولي دعم منفذي الهجوم على حافلة الحرس الثوري

اشار الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ الى اننا "سنبحث في سوتشي ​مكافحة الارهاب​ ووحدة أراضي ​سوريا​ ودستورها وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار". ولفت روحاني الى اننا نشجع الحوار بين الحكومة السورية والأكراد. واتهم روحاني دولا نفطية في المنطقة بتولي دعم منفذي الهجوم على حافلة الحرس الثوري.

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