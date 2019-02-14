الصين تؤكد أهمية التسوية السياسية للقضية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" أهمية التسوية السياسية للقضية العراقية، مشددا على أن تحقيق المصالحة الشاملة والتعايش المتناغم بين الأطراف العراقية يتماشى مع المصالح الأساسية والاحتياجات التنموية للشعب العراقي.

وقال شيوي - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في العراق نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - إن العراق يمر "بمرحلة حاسمة" في تعزيز السلام والاستقرار وإعادة الإعمار، داعيا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم المساعي الحميدة للأمم المتحدة، وتقديم المساعدة البناءة للتسوية السياسية الشاملة.

وأضاف شيوي "يجب علينا مواصلة دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، لاسيما وأن التهديدات التي تمثلها الفلول الإرهابية لا تزال قائمة".

وتابع "يتعين على الأطراف المعنية كافة دعم التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوحيد المعايير والقضاء على سائر المنظمات الإرهابية المصنفة لدى مجلس الأمن، وتعزيز إنجازات جهود مكافحة الإرهاب، والتحلي بالعزم في منع عودة القوى والأنشطة الإرهابية وانتشارها".

وأشار إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم العراق في تقديم الإرهابيين للعدالة بما يتفق مع القوانين المحلية ذات الصلة.. مؤكدا ترحيب بلاده بالتقدم الذي تحقق على صعيد تشكيل الحكومة في العراق، وبالجهود التي يبذلها قادة العراق في حل الخلافات عبر التشاور والحوار، ومواصلة دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية للشعب وتسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.

ونوه إلى أن الصين تدعم أي جهود من شأنها أن تساعد في عملية التسوية السياسية في العراق ومحاربة الإرهاب، كما تعتزم المشاركة في عملية إعادة إعمار العراق وبناء اقتصاده، ومواصلة توفير المساعدات بقدر المستطاع.