ثور يقتل صاحبه في حلبة الصراع

Loading the player... دهس ثور هائج صاحبه فأرداه قتيلا، في مسابقة للثيران أقيمت جنوب غربي الصين بمناسبة الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة. المصدر: سكاي نيوز

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