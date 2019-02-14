إضراب عام يشل بلجيكا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 فبراير 2019 08:47 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

شلّ إضراب بشكل شبه تام بلجيكا، أمس الاربعاء، حيث أدى إلى إغلاق المطارات والشركات وعرقلة ‏حركة القطارات بشكل كبير. وتسبب الإضراب العام في عرقلة حركة النقل في البلاد بشكل كبير، ‏وخصوصا في بروكسل.‏ وشمل الاضراب الادارات العامة ووسائل النقل ومصلحة البريد والمدارس والمستشفيات وجمع ‏النفايات وكذلك الشركات والمراكز التجارية.‏ المصدر وكالات

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