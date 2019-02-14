كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورصة قطر تهبط لأدنى مستوى لها في 4 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى المؤشر القطري جلسة الأربعاء، مُتراجعاً 1.18% عند مستوى 10180.69 نقطة، خاسراً نحو 121.7 نقطة دفعته لبلوغ أدنى مستوياته خلال 4 أشهر. وسجلت مؤشرات 5 قطاعات هبوطاً اليوم بصدارة العقارات بنحو 3.6%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.53% والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.37%، وقطاع البضائع والخدمات المالية بنسبة 0.84%، والاتصالات بنسبة 0.14%، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط وهما التأمين بواقع 1.63%، والنقل بنسبة 1.13%. وجاء سهم "الأسمنت الوطنية" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض قاربت نسبته على 10%، وذلك بالتزامن مع إقرار عمومية الشركة توزيعات للعام الماضي بنسبة 50% من رأس المال.

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