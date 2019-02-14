كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 أطنان مساعدات إغاثية من الهلال الأحمر للمناطق الصحراوية بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 10 أطنان من المساعدات الإغاثية الغذائية على المناطق الصحراوية المجاورة لمدينة عتق بمحافظة شبوة استهدفت "627" فرداً تلبية لنداءات الاستغاثة العاجلة التي أطلقها أهالي هذه المناطق وفي إطار مساهمتها للتخفيف عن كاهل الأسر غير القادرة.

وأعربت الأسر المستفيدة عن جزيل شكرها لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر على هذه المساعدات التي أسهمت في تخفيف معاناتهم.