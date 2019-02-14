"أ.ف.ب": إيرباص تعلن وقف إنتاج طائراتها "إيه 380" وتوقف تسليمها في 2021

أعلنت شركة إيرباص لصناعة الطائرات التابعة لشركة EADS، الشركة الأوروبية للصناعات الجوية، وقف إنتاج طائراتها، "إيه 380" وتوقف تسليمها في 2021، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن وكالة "فرانس برس".

وإيرباص هي شركة صناعة الطائرات التابعة لشركة EADS، الشركة الأوروبية للصناعات الجوية، ويقع مقرها في تولوز بفرنسا، وهي ذات نشاط كبير في جميع أنحاء أوروبا، حيث تنتج ما يقرب من نصف طائرات العالم النفاثة.

وبدأت إيرباص كاتحاد لشركات تصنيع الطائرات. ثم سمح لها اتحاد الدفاع الأوروبي وشركات الطيران في مطلع القرن بإنشاء شركة مساهمة مبسطة في عام 2001، تعود ملكيتها لإي إيه دي إس (80%) وبي إيه إي سيستمز (20%)، ثم باعت شركة "بي إيه إي" حصتها بعد فترة طويلة لشركة "أي إيه دي إس" في يوم 13 أكتوبر عام 2006.

وتُوظف إيرباص حوالي 57.000 شخص في 16 موقعا بأربعة بلدان بالاتحاد الأوروبي هم، "ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، وإسبانيا"، ويقع مقر التجميع النهائي للإنتاج في "تولوز، (فرنسا)، هامبورغ (ألمانيا)، إشبيلية (إسبانيا)، ومنذ عام 2009، تيانجين (الصين)"

ولدى إيرباص فروع أيضا في كل من الولايات المتحدة، اليابان والصين. أصبحت إيرباص الشركة رقم واحد عالمياً في إنتاج وتسويق الطائرات المجدية تجاريا.