انت الان تتابع تفاصيل خبر إلهان عمر لترامب: طيلة حياتك تتاجر بكراهية المسلمين واليهود والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 08:27 صباحاً - قالت النائبة المسلمة بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب "تاجر بكراهية المسلمين واليهود والمهاجرين".

جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر"، ردت فيها على مطالبة ترامب لها بالاستقالة، على خلفية تصريحات لها اعتبرت "معادية للسامية".

ووجهت النائبة حديثها لترامب: "لقد تاجرت طيلة حياتك بالكراهية ضد اليهود والمسلمين والسكان الأصليين والمهاجرين والسود وغيرهم".

وأردفت: "لقد استفدتُ دروساً من الأشخاص الذين تأثروا من كلماتي، فمتى تفعل ذلك أنت؟".

يأتي ذلك عقب مطالبة "ترامب"، أمس الثلاثاء، النائبة الديمقراطية المسلمة بالاستقالة من الكونغرس، على خلفية تصريحات لها اعتبرها الرئيس الأمريكي "معادية للسامية".

وفي تصريحات صحفية قال ترامب: "لا مكان لمعاداة السامية في الكونغرس الأمريكي، والاعتذار الذي قدمته (إلهان) ليس كافياً".

وانتقدت إلهان في تصريحات لها، الأحد الماضي، الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى وقوف مؤسسات ضغط (لوبيات) وراء هذا الدعم، ولا سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة "معادية للسامية".

وأول من أمس الاثنين، اعتذرت "عُمر"، في بيان نشرته على "تويتر"، وقالت: "يجب أن نكون دائماً على استعداد للتراجع والتفكير في النقد، كما أتوقع أن يسمعني الناس عندما يهاجمني البعض من أجل هويتي، ولهذا السبب أعتذر بشكل قاطع".

يشار إلى أن مجلس النواب المنتخب حديثاً في الولايات المتحدة شهد للمرة الأولى عضوية سيدتين مسلمتين، وهما: إلهان عُمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب وهي فلسطينية الأصل.