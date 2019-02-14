انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" ترفض زيارة أممية اقترحتها الكويت للأراضي المحتلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 فبراير 2019 08:27 صباحاً - رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي الزيارة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال فبراير الجاري، والتي اقترحتها الكويت.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، الأربعاء، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، عُقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، كشف فيها أن رئيس مجلس الأمن الدولي، أناتوليو نونغ أمبا، أبلغ ممثلي الدول الأعضاء في جلسة مغلقةٍ هذا الرفض.

وأوضح العتيبي أن "رئيس مجلس الأمن قدم (خلال الجلسة المغلقة) إفادة بشأن الزيارة، وحول مشاورات أجراها في الأيام الأخيرة مع مراقب فلسطين (رياض منصور)، والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة (داني دانون)".

وأردف قائلاً: "أبلغَنا رئيس المجلس أن إسرائيل رفضت رفضاً قاطعاً إنجاز مثل هذه الزيارة"، مؤكداً بقوله: "أعربتُ عن أسفي لذلك، رغم أن أعضاء المجلس سبق أن طالبوا كثيراً بضرورة إجراء مثل هذه الزيارة".

بدوره، أشار رئيس مجلس الأمن إلى أن الجلسة المغلقة شهدت مناقشة إجراء تلك الزيارة، لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل أخرى.

والأسبوع الماضي، صرح السفير الفلسطيني، رياض منصور، بأن الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، قدمت طلباً إلى رئاسة المجلس للموافقة على إجراء وفد من أعضاء المجلس زيارة للضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الجاري، بحسب وكالة "الأناضول".