شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام تريم يستعرض جهود السلطة المحلية في الملف الأمني والان مع التفاصيل

قابل مدير إدارة شرطة السير بوادي وصحراء حضرموت العقيد فائز عوض العامري مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي في مكتبه بديوان السلطة المحلية بتريم.

وفي اللقاء رحب مدير عام تريم بمدير إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء مستعرضا له جهود السلطة المحلية بتريم في الملف الأمني والإجراءات المتبعة لهذا الجانب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالملف الأمني في المديرية، والتنسيق المستمر في العديد من الحملات القادمة.

وأثنى مدير عام تريم على جهود مدير مركز أمن وشرطة تريم ممثله بالعقيد عبد الناصر عبود الشيخ التميمي والإدارة بشكل عام على تحملهم لهذا الأمر وتبنيهم حفظ أمن المديرية.

بدوره قدم مدير إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء شكره لمدير عام تريم على اهتمامه الذي يوليه للملف الأمني والجهود الحثيثة التي تترجم عنها العديد من الإنجازات الأمنية في المديرية منها حملة منع الدراجات النارية ذات الأصوات المزعجة. كما حضر اللقاء نائب مدير إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء ناصر دومان العامري والرائد فائز باعديل.