شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شبام بحضرموت يناقش آلية تنفيذ مشروع الأمن الغذائي بالمديرية والان مع التفاصيل
ناقش مدير عام مديرية شبام بوادي حضرموت عبد الوهاب عبد الله بن علي جابر مع منسق مشروع الأمن الغذائي في المديرية، الأربعاء، آلية التوزيع والمهام الخاصة بتنفيذ المشروع الذي يستهدف حوالي ١٦٣٠ أسرة بالمديرية.
وأبدى جابر استعداد السلطة المحلية الكامل للمساعدة في تنفيذ عمل المشروع بالمديرية وتحقيق أهدافه.
يُذكر أن مشروع الأمن الغذائي هو مشروع ممول من منظمة الغذاء العالمي (WFP)، وينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية على مستوى مديريات محافظة حضرموت.
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