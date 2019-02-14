ماذا قال طارق كرمان حول قيادات ثورة 11 فبراير؟

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هاجم طارق كرمان‘ شقيق الناشطة الإخوانية توكل كرمان‘ قيادات في ثورة 11 فبراير الشبابية التي انتهت بإسباط مؤسسات الدولة وتمكين مليشيا الحوثي منها. وكتب كرمان, عبر حسابه الرسمي على موق التواصل الاجتماعي "فيسوك": قادة نكبة 11 فبراير يحتفلون بها وهم مشردون مطرودون خارج الوطن. وأضاف: ويحتفل بها أيضاً الحوثيون الذين طردوهم وشردوهم فلولاها لما تحقق لهم كل ما تحقق. ‫وتابع طارق كرمان قائلا: لأول مرة في التاريخ يحتفل الغالب والمغلوب بنفس الحدث.. فريق يحتفل بالغنيمة وآخر بالهزيمة. ومضى قائلا: نكبة 11فبراير هي الأم التي أنجبت نكبة 21 سبتمبر من سفاح الحوثي بها برضى وموافقة أبيها (التجمع اليمني للإصلاح).. وختم كرمان منشوره بالقول: لا بارك الله في النكبة الأم ولا في بنتها ولا في أبيها ولا في مغتصبها.

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