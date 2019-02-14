شكرا لقرائتكم خبر عن قصف أمريكى يستهدف أفراد تنظيم القاعدة بضواحى أوبارى الليبية والان مع التفاصيل

توتنهام هوتسبير - إنجلترا x

22:00 بوروسيا دورتموند - ألمانيا أياكس أمستردام - هولندا x

22:00 ريال مدريد - أسبانيا

نكانا - زامبيا x

15:00 الهلال - السودان الرجاء الرياضي - المغرب x

18:00 أوثو دويو - الكونجو نهضة بركان - المغرب x

21:00 حسنية أكادير - المغرب النادي الصفاقسي - تونس x

21:00 إينوجو رينجرز - نيجيريا الزمالك - مصر x

21:00 نصر حسين داي - الجزائر

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