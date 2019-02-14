شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد رحلات اليمنية ليوم غدٍ الخميس والان مع التفاصيل

تسير الخطوط الجوية اليمنية، يوم غدٍ الخميس، العديد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين، وذلك بحسب البرنامج .

رحلات مطار سيئون :

وجاء في البرنامج أن الرحلة رقم 607، ستقلع من مطار القاهرة الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وستصل إلى مطار سيئون عند الساعة السادسة والنصف صباحاً .

فيما ستقلع الرحلة رقم 500 من مطار سيئون الدولي عند الساعة الثامنة صباحاً وستصل إلى مطار جدة الدولي في السعودية، عند الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحاً .

وستقلع الرحلة رقم 501 من مطار جدة عند الساعة 11 و30 دقيقة ظهراً بتوقيت جدة، وستصل إلى مطار سيئون عن الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً .

أما الرحلة رقم 606 فستقلع من مطار سيئون عند الساعة الثانية و45 دقيقة ظهراً وستصل إلى مطار القاهرة، عن الساعة الخامسة و30 دقيقة مساءاً .

رحلات مطار عدن :

كما ستقلع الرحلة رقم 601 من مطار القاهرة عند الساعة 3 فجراً بتوقيت القاهرة، وستصل إلى مطار عدن الدولي عند الساعة السابعة و30 دقيقة صباحاً .

فيما ستقلع الرحلة رقم 506 من مطار عدن الدولي عند الساعة التاسعة صباحاً وستصل إلى مطار جدة الدولي عند الساعة 11 ظهراً .

كما ستقلع الرحلة رقم 507 من مطار جدة الدولي عن الساعة 12 ونصف ظهراً بتوقيت جدة وستصل إلى مطار عدن الدولي عند الساعة الثانية و30 دقيقة ظهراً .

اما الرحلة رقم 600 فستقلع من مطار عدن الدولي عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، وستصل مطار القاهرة عند الساعة السادة مساءاً .

فيما ستقلع الرحلة رقم 640 من مطار عدن عند الساعة السابعة والنصف صباحاً وستصل العاصمة الأردنية عمان عند الساعة العاشرة صباحا ً.