الشرطة العسكرية الروسية توسع منطقة دورياتها في الشمال السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

وسعت الشرطة العسكرية الروسية نطاق عملها في أراضي شمالي سوريا المحاذية لمناطق سيطرة فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.

ودخلت دورية للشرطة العسكرية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، أمس بلدة عوشرية ذات الأغلبية الكردية والواقعة شمالي منبج على مبعدة كيلومتر فقط من مواقع الفصائل المسلحة، كما أقام الجيش السوري مخفرا على خط التماس في هذه المنطقة مؤخرا، فيما تعمل الشرطة الروسية على تأمين المنطقة حتى خط التماس.

وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد دخلت الشمال السوري مطلع يناير الماضي بهدف الحيلولة دون وقوع استفزازات في المنطقة بعد انتشار نقاط للجيش السوري فيها، وذلك إثر قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا واستعدادات أنقرة لشن عملية عسكرية تستهدف مناطقة سيطرة الفصائل الكردية.