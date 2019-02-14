السعودية ليندا سليم
السياحة والسفر ، إلى جانب تقديمه فرصة فريدة للمستثمرين والعاملين في ھذا القطاع الحيوي للالتقاء تحت مظلة واحدة والتواصل بينهم لتبادل الخبرات والخدمات والقيام بالأعمال التجارية، وأيضاً لتسويق خدماتھم للزوار بشكل مباشر .
افتتح الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة امس الأربعاء معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته التاسعة وذلك بفندق ھيلتون جدة ، ويستمر ثلاثة أيام.
وفور وصوله تجول في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 عارضا يمثلون 29 دولة، ويشتمل على مجموعة واسعة من الوجهات السياحية المتمثلة في الفنادق، والمنتجعات ، وشركات الطيران، وتقنيات السفر، والسياحة العلاجية والتعليمية، ومجموعة متنوعة من خدمات
بعد ذلك كرم وكيل محافظة جدة الجهات الراعية والداعمه للمعرض كما تسلم سموه هديه تذكاريه بهذه المناسبة .
وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض ومديرة "فور إم" الجهة المنظمة للمعرض
من جهته أبان المهندس المدير التنفيذي للمعرض المهندس حمزة ناصر أن هذا الحدث ينظم للسنة التاسعة على التوالي في وقت يشهد في ھذا القطاع نموا سريعا بفضل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، مشيراً إلى أن إدماج قطاع السياحة من ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 سيمكن من تسريع وتيرة ھذا الانتعاش ويرفع من كفاءته في دعم الاقتصاد الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير سعود يفتتح معرض جدة للسياحة في نسخته التاسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.