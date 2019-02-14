هجمات روسيا الوهمية تثير الذعر في النرويج

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شنت مقاتلات روسية هجوما وهميا على محطة رادار نرويجية، وسط اتهامات أخرى بتورط موسكو في تعطيل أجهزة "الجي بي إس" في البلد الإسكندنافي، مما يصعّد من حدة التوتر في المنطقة

في البداية، كان الأمر لا يختلف كثيرا عن أي تدريب آخر للمقاتلات الروسية، حيث أقلع سرب يتكون من 11 مقاتلة روسية من طراز "سو 24"، من قاعدة جوية في شبه جزيرة "كولا" الروسية، وحلقت فوق بحر "بارنتس" القطبي، إلا أن المقاتلات الروسية انحرفت فجأة ورفعت سرعتها، واصطفت في تشكيل هجومي، وتوجهت مباشرة إلى هدف داخل الأراضي النرويجية التي تقع على الحدود مع روسيا، إلا أنه في اللحظة الأخيرة من "الهجوم الوهمي"، تراجعت المقاتلات الروسية، وعادت إلى قواعدها دون الاشتباك مع الهدف.

وأشارت شبكة "نيوز" الأسترالية إلى أن المقاتلات التي شنت هجومها الوهمي في الرابع عشر من فبراير الماضي، ولم يتم الكشف عن تفاصيله إلا مؤخرا، كانت تستهدف قرية "فاردو" أقصى شمال النرويج. القرية التي يعتمد سكانها على الصيد، مقامة على جزيرة صغيرة في بحر "بارنتس"، وتعد نقطة مثالية، يمكن من خلالها مراقبة القواعد

وأشارت شبكة "نيوز" الأسترالية إلى أن المقاتلات التي شنت هجومها الوهمي في الرابع عشر من فبراير الماضي، ولم يتم الكشف عن تفاصيله إلا مؤخرا، كانت تستهدف قرية "فاردو" أقصى شمال النرويج. القرية التي يعتمد سكانها على الصيد، مقامة على جزيرة صغيرة في بحر "بارنتس"، وتعد نقطة مثالية، يمكن من خلالها مراقبة القواعد العسكرية الروسي المبنية القريبة من شبه جزيرة "كولا". بالإضافة إلى ذلك، فهي تقع تحت المسار الجوي الذي ستتخذه الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الروسية، في حالة شن الأخيرة هجوما صاروخيا على الولايات المتحدة، لذلك شهدت الجزيرة بناء نظام رادار قوي، مصمم لتتبع إطلاق الصواريخ. أكثر من هجوم أكثر من هجوم وكشف الجنرال مورتين هاجا لوندي، القائد في جهاز الاستخبارات النرويجية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن روسيا شنت هجومين مماثلين الأسبوع الماضي. وأضاف أن هذه الأعمال الاستفزازية جاءت في الوقت "الذي صعدت فيه روسيا من خطابها العدائي ضد روسيا"، محذرا من أن الوضع سيزداد سوءا في السنوات المقبلة. روسيا تستعين بأحد أسلحة الحرب الباردة لحماية القطب الشمالي وأشارت الشبكة الأسترالية، إلى أن كريستيان أتلاند المحلل الدفاعي النرويجي، قد صرح لعدد من وسائل الإعلام المحلية، بأنه يعتقد أن الهجمات "متعمدة، ومخطط لها من روسيا". مضيفا "أنه من الواضح أن الروس كانوا يعلمون أن هذه المقاتلات سيتم تتبعها من قبل الرادارات النرويجية، عندما تحلق في المنطقة، وعند اقترابها من المنشآت النرويجية العسكرية، في تشكيل هجومي". وأكد الباحث النرويجي أن "مثل هذا التصرف لا يسهم في تحسين مستوى الثقة في المنطقة"، مشيرا إلى أن الهجوم الوهمي الروسي كان متعمدا لخلق حالة من الهلع. ويبدو أن موسكو كانت تسعى إلى إيصال رسالة إلى النرويج، بشكل غير مباشر، حول عدم رضاها عن تطور العلاقات العسكرية مع حلف شمال الأطلنطي "الناتو" والولايات المتحدة، مؤخرا. روسيا تثير الذعر في أوروبا الغربية بسبب «التايتانيك النووية» في الوقت نفسه، تسعى روسيا للتأكيد على ادعائها بأحقيتها في السيادة على معظم المناطق القطبية، في الوقت الذي يزداد فيه اختفاء الجليد منها. ويرى أتلاند أن هذا الهجوم "يعد واحدا من أهم المخاطر الأمنية التي تواجه النرويج، في الجبهة الشمالية للبلاد". تعطيل خدمات "جي بي إس" تعطيل خدمات "جي بي إس" لم تكن هجمات روسيا الوهمية هي العمل العدائي الوحيد الذي تشنه تجاه جارتها الصغرى، حيث تواجه موسكو اتهامات بتعطيل إشارات نظام التموضع العالمي "جي بي إس" شمال النرويج. وأشارت "نيوز" إلى أن الجنرال لوندي فد أعرب عن قلقه من تلقي أجهزة "الجي بي إس" في الطائرات التجارية والعسكرية معلومات ملاحية خاطئة، خلال تحليقها شمال البلاد. أمريكا تتهم روسيا والصين بتهديد هيمنتها في الفضاء وأضاف لوندي خلال مؤتمر الكشف عن تقرير المخاطر القومية السنوي في النرويج، أن تتبع أسباب هذا العطل، أشار إلى مصادر تقع داخل الحدود الروسية. وقال إن الأعطال التي تصيب أجهزة "الجي بي إس" دائما ما تكون متزامنة مع التدريبات العسكرية، وأبرزها مناورات الناتو "ترايدنت جنكتشر" العام الماضي. وصرح لوسائل إعلام محلية بأنه "من المهم أن نؤكد أن ذلك الأمر غير مقبول"، مضيفا أن "تعطيل أنظمة الجي بي إس، تمثل خطرا على حركة الطيران المدني، والشرطة، والعمليات الصحية". وكانت فنلندا قد استدعت السفير النرويجي لتقديم شكواها من هجمات تعطيل أجهزة "الجي بي إس"، إلا أن الكرملين رفض اتهامه بالوقوف وراءها.

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