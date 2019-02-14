"الإصلاح والنهضة" : مبدأ تعديل الدستور فرصة لممارسة ديموقراطية سليمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، معلقاً على التعديلات الدستورية المقترحة فى مجلس النواب، بأن مبدأ التعديل طالما يسير وفقا لخطوات سليمة، فهو حق دستورى لمن طالب به، مؤكدا على ان حق الموافقة والرفض على تلك التعديلات حق اصيل من حقوق المواطنة، طالما التزم صاحبه بالثوابت القانونية والوطنية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، فى بيان للحزب، أن التعديلات الدستورية فرصة مهمة للدولة المصرية ويجب الإستفادة منها لممارسة ديموقراطية سليمة، من خلال تطور بنائى للعملية السياسية، مشيرا إلى أن الوصول إلى الموافقة على التعديلات المقترحة بنسبة تفوق الـ 65% وفق عملية سياسية سليمة افضل بكثير من نسب اكبر وفق عملية سياسية مشوهة.

واختتم "عبد العزيز" تصريحه بأن حزب الاصلاح والنهضة يؤيد الدولة التنموية المستقرة ويرى التنمية السياسية مهمة ايضا بالإضافة إلى إيمانه الشديد بالاصلاح التدريجى فى كل شئ.

قال السيد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، معلقاً على التعديلات الدستورية المقترحة فى مجلس النواب، بأن مبدأ التعديل طالما يسير وفقا لخطوات سليمة، فهو حق دستورى لمن طالب به، مؤكدا على ان حق الموافقة والرفض على تلك التعديلات حق اصيل من حقوق المواطنة، طالما التزم صاحبه بالثوابت القانونية والوطنية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، فى بيان للحزب، أن التعديلات الدستورية فرصة مهمة للدولة المصرية ويجب الإستفادة منها لممارسة ديموقراطية سليمة، من خلال تطور بنائى للعملية السياسية، مشيرا إلى أن الوصول إلى الموافقة على التعديلات المقترحة بنسبة تفوق الـ 65٪؜ وفق عملية سياسية سليمة افضل بكثير من نسب اكبر وفق عملية سياسية مشوهة.

واختتم "عبد العزيز" تصريحه بأن حزب الاصلاح والنهضة يؤيد الدولة التنموية المستقرة ويرى التنمية السياسية مهمة ايضا بالإضافة إلى إيمانه الشديد بالاصلاح التدريجى فى كل شئ.