شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: هناك مجموعات داخل الإخوان بدأت تهاجم فكر حسن البنا ويجب دعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك حالة داخل الاخوان الآن من الهجوم على فكر حسن البنا لكنها تحتاج لدعم وتسليط الضوء عليها واتاحة الفرص لها للانتشار والرواج ممثلة في حركة مراجعات تبنته قيادات شابة أعلنت انفصالها فعليا عن جماعة الاخوان فكرًا وتنظيمًا بمعنى المفاصلة الشاملة وهي مجموعة سجن الفيوم بقيادة عمرو عبد الحافظ وشقيقه عماد وآخرين.

وأضاف الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ما يميز هذه المجموعة اشتغالها على نقد مقولات حسن البنا باعتبارها مؤسسة لما بنى عليها من ممارسات وأفكار ومواقف وأحداث استلهمت الجماعة خلالها كل تعاليم البنا وتصوراته وتوجيهاته.

ولفت هشام النجار، إلى أن دعم هؤلاء الشباب وإبراز تجربتهم ومناقشة أفكارهم ورؤاهم الجديدة في الفضاء العام من شأنه خلق حالة جديدة ستستقطب بلا شك اهتمام قطاع داخل شباب الاخوان لا يزال متأثر بأفكار البنا ومنخرط في التنظيم.