شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يوافقون على مبدأ تعديل الدستور: هدفها إصلاح النظام السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عدد من نواب البرلمان موافقتهم من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدين على أن هذه التعديلات ستحقق الهدف منها وتهدف لإصلاح النظام السياسى.

وفى هذا الإطار قال النائب محمد عقل، إن التعديلات تأتى فى إطار تحقيق الأمن والآمان، وتحقق البناء والتنمية الحقيقية، لافتا إلى أن الفترة السابقة شهدت كم من الإنجازات الحقيقية تتمثل فى البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة مما يستدعى استكمال هذه المرحلة.

كما أعلن النائب بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد موافقته على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الدستور ليس قرآن او نص جامد بل هو من صنع البشر يقبل التعديل فى أى وقت.

ووافق النائب فوزى فتى، مطالبا بأن هناك بعض المواد التى تتطلب التعديل يجب وضعها فى الاعتبار حال مناقشة التعديلات، ونفس الحال للنائب محمد المرشدى، الذى أكد ان التعديلات محترمة وتصب فى مصلحة الشعب المصرى.

وخلال الجلسة العامة ايضا أعلن النواب ياسين عبد الصبور، نور الدين عبد الرازق، أحمد زيدان، سعد بدير، وسحر عتمان موافقتهم على التعديلات، مؤكدين على أن الدستور من صنع البشر ولا مانع فى تعديله ما دامت هذه التعديلات تصب فى الإطار العام.