شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجي يطالب بإعادة عملية بيع أرض مصنع أسمنت بورتلاند طره بالمزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة حلوان، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن ما تم الاعلان عنه ببيع ثلاث قطع أراضي تبلغ مساحتها حوالي 155 ألف متر على ضفاف النيل بسعر 2700 جنيه للمتر.

وقال البلتاجي، إنه على الرغم من أن القيمه الفعليه للمتر في هذه الأرض تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات مقارنة بأماكن أقل تميزا .

وطالب نائب المصريين الأحرار بالنظر في إجراءات بيع أرض مصنع أسمنت بورتلاند طره بالمزاد للوقوف على مدى صحة إجراءات المزاد وشفافية بيع هذه الأرض ومدي إمكانية إعادة البيع وفقا للقيمة الفعلية لسعر متر الأرض في هذه المنطقة وتحقيق الاستفاده المثلى منها.

وأكد النائب رضا البلتاجي، إنه يمكن الاستعانه بخبرات الهيئه الهندسية بالقوات المسلحة لإنشاء مدينة سكنيه تستوعب ما يزيد على عشرة آلاف أسرة أو فندق عالمي يفتح ألف فرصة عمل أو استاد رياضي لخدمة ملايين الشباب أو فندق، لاسيما و أن الأرض على بعد كيلومترات قليلة من وسط البلد.

وشدد نائب حلوان والمعصرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي صريحة في استرداد حق الدولة والقضاء على الفساد حيث لا يوجد أي شخص فوق القانون خاصة في الاعتداء على أراضى الدولة.