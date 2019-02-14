داوود سليمان: تنفيذ قوافل طبية بقرى الخارجة وباريس بالوادي الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل داوود سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الخارجة بالوادي الجديد، على موافقة وزارة الصحة والسكان، على طلب النائب والخاص بتنفيذ قوافل طبية في القرى التابعة لمدينة الخارجة وكذلك بالقرى التابعه لمدينه باريس. وقال سليمان، فى بيان له، إن ذلك نظرا لوجود عجز في الأطباء، لافتا أن قطاع الطب العلاجي "إدارة القوافل العلاجيه" أفادت بخطة القوافل العلاجية للقرى التابعه لمدينتي الخارجه وباريس خلال الفتره من يناير حتى يوليه 2019 وذلك لخدمة أهالي هذه القرى.

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