شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الدستور يدعم الفلاح وأدعم المرأة بتمثيل 50% وليس 25% فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدستور يتضمن نصوصا بتحديد سعر عادل لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، تعقيباً على مطالبة النائبة جواهر الشربيني، بإنشاء صندوق لموازنة أسعار شراء المحاصيل من الفلاح، بأن هذا الاقتراح محلة القانون وليس الدستور، مشيراً إلى أن لجنة العشرة اعترضت على نصوص كثيرة كانت فى طريقها من لجنة الـ50، والتى اقحمت نصوصاً كان محلها التشريع وليس الدستور.

وعلق عبد العال ممازحاً، النائبة بعدما قالت أن المرأة فى الريف والمدينة والصعيد هى التى تخرج لصناديق الانتخابات ولها دورها بقولة: أنا صعيدى وادعم تمثيل المرأة فى البرلمان حتى بنسبة 50% وليس فقط 25% فقط.

وأشادت عدد من النائبات بالتعديل الدستورى المقترح بزيادة تمثيل نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.