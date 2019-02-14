شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: قانون المرور قيد الدراسة والقضاء العسكرى سابق بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القانون المرور قيد الدراسة وبالتالى ليس هناك ما يمنع أن نجعل النيابة العامة امين لكل الدعاوى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، وأثناء مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، وردا على سؤال النائب سعيد طعيمة، حول محاكمة من يسير على الطرق العامة.

وأضاف عبد العال، إن القضاء العسكرى موجود فى كل دول العالم، ومصر سبقت بخطوة فى هذا الصدد تتمثل فى مراحل التقاضى بالإضافة إلى أنه مستقل ولا مساس ولا تداخل فى الاختصاصات على الإطلاق، وفيما يخص التعديلات سيتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية بدقة متناهية.

ومن جانبه قال النائب سعيد طعيمة، خلال الجلسة العامة، إن الشرطة المصرية مرت بمراحل لا يتخيلها أحد، وشاركت فى الثورة وكانت حريصة على مصلحة الشعب، وأصبح جهاز الشرطة كفيل بحماية بلدين، وأن قانون الشرطة أعاد للشرطة هيبتها، متسائلا عن موقف المادة 200 من التعديلات الدستورية المقترحة والتى تهدف لإعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة .

وأعلن النائب صلاح الحصاوى، موافقته على تعديل الدستور، لافتا إلى أن الدستور الحالى يتطلب تعديل يهدف لتحقيق لاستكمال مرحلة النباء والتنمية والنجاح.

كما أعلنت النائبة سوزى رفلة، موافقتها على تعديل الدستور، مشيدة بالنسب المنصوص عليها فى التعديلات الجديدة، مؤكدة أن المرأة تشارك فى مسيرة البناء ولها دور بارز فى ذلك.

وهذا ما أيدته النائبة فايقة فهيم، لافته إلى أن القيادة السياسية استطاعت أن تخرج مصر من عنق الزجاجة، مرددة تحيا مصر ..تحيا مصر..تحيا مصر.

ومن جانبه أعلن النائب عبد الله لاشين، موافقته على تعديل الدستور، متسائلا أين كنا من خمس سنوات وأين نحن الآن؟، والإجابة كفيلة وحدها بالموافقة على تعديل الدستور.

ونفس السياق للنائب تادرس قلدس، الذى أكد أن تعديل الدستور أمر ضرورى خاصة وأن الدستور يعتبر دستور ضرورة، متمنيا أن يكون هناك مزيد من التعديلات.

وأعلن النائب خالد عبد العزيز فهمى، موافقته على تعديل الدستور، قائلا: القيادة السياسية والمصريين جميعهم شاركوا فى بناء مصر الحديثة، وهناك من يتربص بمصر وبالقيادة السياسية للوقوف ضد بناء مصر، مؤكدا: القيادة السياسية بتحارب لوحدها.

وأكد النائب محمد سليم أسوان، أن الشعب هو الأساس فى التصديق على تعديل الدستور، ومصر تشهد بناء وتنمية حقيقية وعلينا استكمال هذه المرحلة الحقيقية.

كما وافق النائب سيد أحمد، من حيث المبدأ على تعديل الدستور، مؤكدا أن الدستور من صنع البشر ونص غير جامد قابل للتعديل.