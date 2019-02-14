النائبة سوزى ناشد: "الدستور كائن حى وليس جماد يتأثر بكل الظروف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة الدكتورة سوزى ناشد عضو ائتلاف دعم مصر، إن الشعب المصرى هو مصدر كل السلطات، وإن الدستور كائن حى وليس جماد يتأثر بكافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت "ناشد"، هذه التعديلات لن تكون الأخيرة وستكون هناك تعديلات دستورية أخرى.

وتابعت عضو مجلس النواب قائلة: "هناك هدفا ساميا، وهو الأمن القومى المصرى، وهذا الهدف هو الضمانات التى تحدثت عنها المادة 226، وأن الشعب هو الذى سيقول كلمته وعلينا كنواب واجب، وهو رفع الوعى لدى الشعب بأهمية التعديلات".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذى انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقرير عنه متضمنا صياغة للمواد المعدلة.