برلمانيون: "فترة الرئاسة 4 سنوات قليلة ومش هنعيش حياتنا كلها انتخابات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم للتعديلات الدستورية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورى والمواد المطروحة للتعديل.

وقال النائب هشام الشطورى، عضو ائتلاف دعم مصر: "4 سنوات قليلة جدا لمدة الرئاسة، مينفعش نعمل انتخابات كل 4 سنوات، ونعيش طول حياتنا فى انتخابات، بنعمل حاجة لبكرة، والرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات عديدة فى فترة قصيرة، ولابد من استكمالها".

وأكد النائب محمد عبده، نائب حزب الوفد، موافقته على التعديلات الدستورية، وقال إن الكلمة النهائية ترجع إلى الشعب.

فيما، قالت النائبة سهير الحادى: "جاء دستور 2014 لإرساء مبادىء ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولبناء الدولة المصرية الحديثة، فالتعديلات الدستورية المعروضة جاءت فى وقتها المناسب، والفصل التشريعى الحالى كاد أن ينتهى، وكان لابد من تعديل تمثيل المراة فى البرلمان حتى لا تقتصر النسب المحددة لها على دورة برلمانية واحدة".

وأيدت النائبة سهير الحادى، أن تكون فترة الرئاسة 6 سنوات حتى يتم وضع خطة خمسية، قائلة: "أوافق على التعديلات، ويبقى الشعب هو مصدر السلطات والكلمة الأخيرة للشعب الذى يجب أن يعلم أن هذه التعديلات جاءت ضمانة للأمن القومى والعدالة الاجتماعية".