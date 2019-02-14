شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الحكومة يمكنها إلغاء ندب القضاة دون الحاجة إلى تشريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن الجهة الإدارية تستطيع من خلال قرار تنفيذى من سطر واحد من الغد أن تلغى ندب القضاة.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الثانية لمناقشة مبدأ التعديل الدستوري، تعقيباً على تساؤل النائب عماد محروس بشأن المادة 235 من الدستور الخاصة بإلغاء ندب القضاة فى باب الأحكام الانتقالية، إن إلغاء الندب قد يتم بقرار إدارى يصدر من الغد فينتهى الندب.

وأضاف عبد العال، أن هناك مشروع قانون بهذا الشأن، متسائلا " لماذا نلجأ إلى الوسيلة الأصعب وهو التشريع ؟ فلا يجب أن يتحمل المجلس هذا العبء بينما الحكومة يمكنها بقرار تنفيذى من سطر واحد من غد إلغاء الندب".

وتابع رئيس مجلس النواب، أن الجهة الطالبة بسهولة جداً ألا تلجأ إلي الندب، طالما ترغب ذلك، متابعاً : من يطلب الندب الجهة الإدارية، وبقرار تنظيمي يلغي حالا".