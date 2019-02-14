شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب يطالب وزارة المالية بآلية لزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين دوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الصحفى يوسف أيوب ، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والمرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن ، الشكر لكل من يسعى لتحسين أوضاع الصحفيين المادية ، مطالبا فى الوقت ذاته وزارة المالية أن تضع آلية لزيادات بدل التكنولوجيا دوريا من خلال اتفاق مكتوب مع وزارة المالية ونقابة الصحفيين.

وطالب يوسف أيوب فى تصريح لـ"الخليج 365" بأن تكون هذه الزيادات مطبقة على أصحاب المعاشات من الصحفيين، مؤكدا أن أصحاب المعاشات من الصحفيين لم يطبق لهم أى زيادات منذ فترة طويلة ، مضيفا :" لابد وأن تكون هناك مساواة بين الزيادة الحالية للجميع سواء للصحفيين العاملين أو ذوي المعاشات تحت مظلة نقابة الصحفيين".

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى ضياء رشوان والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أعلن أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير المالية وافق على زيادة بدل الصحفيين بنسبة 25 % ليصل لـ2100 جنيه ، لافتا أنه سيسعى جاهدا لتحديد تطبيق الزيادة فورا.