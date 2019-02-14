شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر: الشعب هو من أقر الدستور القائم وهو من سيوافق على التعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمود بدر موافقته على التعديلات الدستورية، قائلا: "أنا كنت واحد من الذين كتبوا الدستور القائم، وكنا ندعو المواطنين للنزول للتصويت من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وهى لم يتم مسها فى التعديلات.

وتابع قائلا: لم نكن نقول للمواطنين انزلوا عشان مفيش نائب للرئيس أو من أجل مواد السلطة القضائية.

وأضاف الكل يتحدث باسم الشارع والشعب المصرى ونسوا أن الشعب هو من أقر الدستور القائم وهو من سينزل وسيوافق على التعديلات مشيرا إلى أن من مضابط لجنة الخمسين لإعداد الدستور كانت شاهدة على وجود خلاف حول مدة الرئاسة وهل هى أربع سنوات أو ست.

وأضاف محمود بدر أن أسوأ شئ حدث فى الفترة الأخيرة أن أى خطوة نأخذها من أجل إصلاح الدولة المصرية يتم مواجهتها بكلمات ممجوجة مثل اننا نعود للخلف وأن هذه انتكاسة مشيرا إلى أن الانتكاسة هو أن تعود مصر لعصر الفوضى والفساد.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأربعاء، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقرير عنه متضمنا صياغة للمواد المعدلة.