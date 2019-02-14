4 قتلى في هجوم لـ"بوكو حرام" على موكب حاكم ولاية بنيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني بأن 4 أشخاص قتلوا، بينهم جنديان، في هجوم شنه تنظيم بوكو حرام الإرهابي، الأربعاء، على موكب حاكم ولاية بورنو قاسم إبراهيم شتيما شمال شرقي نيجيريا، قبل يومين من موعد الانتخابات العامة في البلاد.

وقال عنصر في مليشيا تقاتل إلى جانب الجيش النيجيري: "تعرضنا لهجوم كبير من بوكو حرام حوالي الساعة 18،30 (17،30 ت ج)"، مضيفا: "كانت سيارة الحاكم قد ابتعدت عندما أطلقوا النار على السيارات التي كانت في آخر الموكب".

وتابع المصدر نفسه، طالبا عدم الكشف عن اسمه: "تمكنت سيارات عدة من العودة من حيث أتت، إلا أن جندييْن قتلا، كما قتل مدنيان"، موضحا أن "عددا من الناشطين في الحزب الحاكم (مؤتمر التقدميين) خطفوا".

كان حاكم ولاية بورنو متوجها إلى مدينتي جامبور ونجالا على الحدود مع الكاميرون؛ للمشاركة في حملات انتخابية، متابعا جولته الانتخابية دون صدور أي تعليق رسمي على الهجوم.

يشار إلى أن السبت المقبل، تُجرى في نيجيريا انتخابات رئاسية وتشريعية.