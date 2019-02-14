الرئاسي الليبي: قصف موقع لأنصار تنظيم القاعدة في ضواحي أوباري

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ): أعلن محمد السلاك، المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، فايز السراج، عن قصف موقع لأنصار تنظيم القاعدة في ضواحي مدينة أوباري. وأشار السلاك إلى أن هذا القصف "يأتي في إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة الاٍرهاب"، حسبما نقل موقع بوابة الوسط الليبي. ولم يذكر الموقع مزيدا من التفاصيل.

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