طالبان تعقد اجتماعات مع وفد أمريكي في إسلام آباد

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قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن مفاوضين من الحركة سيجتمعون مع مفاوضين أمريكيين في 18 من فبراير في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في إطار دبلوماسية متسارعة تهدف لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 17 عاما.
لكن ممثلا لوزارة الخارجية الأمريكية قال في بيان إن الولايات المتحدة "لم تتلق دعوة رسمية لأي محادثات".
وقال مجاهد إن مفاوضي طالبان سيجتمعون أيضا مع رئيس وزراء باكستان عمران خان لإجراء "مناقشات شاملة حول العلاقات الباكستانية الأفغانية".
ورغم أنه قال إن وفد الحركة سيجتمع مع الفريق الأمريكي، إلا أنه لم يحدد أي اجتماعات مع رئيس الفريق المبعوث الأمريكي الخاص للسلام زلماي خليل زاد.
ومن المقرر أن يزور خليل زاد باكستان في إطار جولة تشمل ست دول في أوروبا والشرق الأوسط في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز الدعم لجهود إنهاء أطول حروب أمريكا.
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