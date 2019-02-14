لبنان: جلسات الثقة تتمحور حول الفساد ولا تسمي فاسداً

الرئيس اللبناني مستقبلاً العلولا في القصر الجمهوري أمس (أ ف ب)

• يعقوبيان والجميل يشتبكان مع «حزب الله» • العلولا يؤكد دعم الرياض لبيروت • الموسوي يهاجم «إرث بشير»... ويتودد للشدياق • صواريخ أميركية ذكية للجيش

في ثاني يوم من جولات مناقشة البيان الوزاري في البرلمان اللبناني، حجب 3 نواب الثقة عن الحكومة، هم تباعاً: النائبة بولا يعقوبيان، رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، وعضو الحزب النائب إلياس حنكش.

واستمر التركيز في كلمات أمس، على ضرورة محاربة الفساد، من دون الإتيان على تسمية أي فاسد. واستهلت جلسة أمس بكلمة يعقوبيان التي اعتبرت أن "الحكومة حكومة محاصصة للقروض، حكومة مؤلفة من الكتل النيابية التي من المفترض بها أن تراقب الحكومة، فكيف تراقب وهي صورة مصغرة عنها؟".

ورأت أن "الطبقة السياسية الممسكة بمفاصل الدولة أوصلت الناس الى حد اليأس"، مؤكدة أن "إعطاء الثقة للحكومة يلغي دور المجلس الرقابي"؟ وقالت: "جورج زريق شهيد الطبقة السياسية التي تأخذ من المحتاج لتعطي المتخم". وأشارت إلى أن "وزراء لا يثقون بخياراتهم كيف للناس ان تثق بهم"، معلنة "حجبها الثقة عن الحكومة".

واتهمت يعقوبيان "حزب الله" بأنه "شارك في توظيف أكثر من 5500 موظف قبيل الانتخابات النيابية"، ورد عليها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، مؤكدا أن "هذا الامر غير صحيح"، متحديا اياها ان "تأتي بالدليل اذا كان لديها". وشدد على أن حزب الله يؤيد التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية.

الجميل

إلى ذلك، قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، خلال كلمته، إنه "لا يمكن لأي عمل أن ينجح من دون منافسة، ولا يمكن لاي حكومة ان تنجح من دون معارضة، وبالتالي نحن لن نعطي الثقة للحكومة لأن ما رأيناه لا يوحي بالثقة". وأضاف: "نحن لا نتعدى على أحد، بل نحن نحاول أن يكون هناك حد أدنى للقواعد الأساسية لبناء الدول، وأن يكون الجيش هو الحامي الوحيد".

وتابع: "حزب الله هندس الحكومة، والمشكلة أن تكوين السلطة بدأ منذ التسوية الرئاسية. يجب أن نعترف ان حزب الله فرض حليفه الدرزي والسني وسحب الثلث المعطل من الرئيس، لن نقبل بالذمية الدينية ولن نقبل بالذمية السياسية. لا يجوز لحزب أن يورط دولة، وهذا الاعوجاج لا يمكن أن يستمر". وختم: "لن نعطي الثقة لحكومة لا ثقة بين وزرائها".

في سياق منفصل، استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل ظهر أمس، في قصر بعبدا، الموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، في حضور السفير السعودي في بيروت وليد بخاري.

ونقل العلولا الى رئيس الجمهورية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهانيهما لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الموفد الملكي "وقوف السعودية الى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة، بهدف تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين". كما التقى العلولا رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس.

الموسوي يهاجم «إرث بشير»... ويتودد للشدياق

احتدم النقاش السياسي خلال جلسة منح الثقة للحكومة في اليوم الثاني بين النائب نديم الجميّل ونائب "حزب الله" نواف الموسوي، خلال إلقاء رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل كلمته.

فبعدما قال سامي الجميّل إنّ "حزب الله هو المقرر الأساسي في الحياة السياسية اللبنانية، وهو من أوصل الرئيس ميشال عون إلى بعبدا"، ردّ الموسوي على الجميل: "من المشرف أن يصل العماد عون إلى الرئاسة بدعم من بندقية المقاومة، في حين وصل غيره على ظهر الدبابة الإسرائيلية"، في إشارة إلى الرئيس الراحل البشير الجميل وإرثه.

فدخل النائب نديم الجميل على خطّ السجال قائلاً: "أنتم نثرتم الأرزّ على الجيش الإسرائيلي عندما دخل إلى لبنان"، فردّ الموسوي مجددا قائلا: "حجمكم دبابة إسرائيلية يخرقها صاروخ الكورنيت". بدا لافتاً خلال الجلسة الثانية لمناقشة البيان الوزاري، جلوس عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي إلى جانب وزيرة الدولة للتنمية الإدارية مي شدياق، وتبادل الحديث معها ودياً. وأمس الأول، لفتت شدياق الأنظار، بعدما وصلت متأخرة إلى قاعة المجلس، ولم تجد مقعداً شاغراً سوى قرب وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، من "حزب الله".

صواريخ أميركية ذكية للجيش

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، تسليم الجيش اللبناني شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر (APKWS) تقدر قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار، وتمثّل مكونا رئيسيا لطائرة A-29 Super Tucano الجديدة التابعة للقوات الجوية اللبنانية. واعتبرت واشنطن أن "تسليم هذه الشحنة يعبر عن التزامها الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان".