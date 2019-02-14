الأسترالية تسنيم فاخوري تسرد كيف تزوجت رغم أنفها في لبنان في عمر 14 عاما

سردت تسنيم فاخوي معاناتها بعد تزويجها في لبنان رغما عنها في سن الرابعة عشر

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - قررت الأسترالية تسنيم فاخوري تكريس حياتها لمكافحة ظاهرة تزويج الفتيات الصغيرات بعد معاناتها شخصيا من تجربة مريرة في لبنان.

وكانت فاخوري قد تم إرسالها في فترة مراهقتها إلى لبنان بحجة رؤية أقاربها لكنها في حقيقة الأمر غرر بها لتتزوج رغم أنفها رغم عمرها الصغير الذي لم يكن يتجاوز ١٤ عاما.

والآن وقد بلغت عامها العشرين، تتذكر فاخوري كيف أنهم أخبروها أنها ستذهب إلى عطلة في لبنان لكنها دخلت حصار زواج تحت الإكراه استمر سنوات وباتت أسيرة لزوجها الذي دأب على إهانتها.

وأشارت إلى أنهم أوهموها بالذهاب إلى لبنان لرؤية جديها لكنهم ذهبت إلى قرية نائية بالقرب من طرابلس .

أشارت تسنيم فاخوري إلى أنهم أوهموها بالذهاب إلى لبنان لرؤية جديها لكنهم ذهبت إلى قرية نائية بالقرب من طرابلس

وبدلا من أن تجد جديها في استقبالها، فوجئت برجل يصطحبها إلى منزله، لتكتشف أنه زوجها الجديد.

الأدهى أن هذا الرجل، الذي كان في الرابع والعشرين من عمره آنذاك لديه تاريخ من العنف والجريمة وتعاطي المخدرات.

وتابعت أن تصوراتها السابقة الجميلة للزواج من ارتداء فستان أبيض وحياة سعيدة نموذجية سرعان ما ذهبت أدراج الرياح بعد أن بدأ زوجها في الاعتداء عليها بدنيا.

وأردفت في تصريحات لشبكة "سيفن نيوز" أن زوجها دأب على ضربها مبررا ذلك بأنه يحبها ويتمنى لها الأفضل" ومن هنا قررت الرحيل.

وسخر جيرانها وأصدقاؤها من رغبتها في المغادرة قائلين لها إنه لا يوجد أمامها مفر، ودفعها اليأس إلى التفكير في الانتحار.

وساعدها والدها على الهروب في نهاية المطاف، وأصبحت ناشطة مناهضة لزواج الأطفال.

أصبحت تسنيم فاخوري ناشطة مناهضة لزواج الأطفال.