توقعات الأبراج ليوم February 14, 2019

برج الحمل
مهنياً: التطورات التي يشهدها مجالك تحتاج منك الكثير من الطاقة والإبداع، تعلم الكثير حتى تستطيع أن تساير هذا التطور، ما يفيدك أكثر في ما بعد ويزيد من قدراتك
عاطفياً: تعيش في أجواء من التوتر والقلق الذي قد يؤثر فيك، أنت بحاجة إلى الهدوء ومناقشة شريك الحياة
صحياً: السهر فترات طويلة يضرك، ويعرض صحتك للانهيار ويوتر أعصابك، ويؤثر بشكل سلبي في أدائك في العمل
برج الثور
مهنياً: اجتهادك في العمل يكون وراء حصولك على مكانة خاصة عند رب العمل وثقته بك، وهذا ما يدفعك إلى الابتعاد عن المشاكل مع الآخرين
عاطفياً: حالتك العاطفية لا تسير بشكل صحيح بسبب عدم تقديرك التضحيات التي يقدمها الشريك لتبقى علاقتكما والمحافظة عليها وعلى الذكريات التي مررتما بها
صحياً: التزامك بنظامك الغذائي الصحي وعدم استماعك لمحاولات من حولك لإحباطك يسبب الضيق للآخرين
برج الجوزاء
مهنياً: أداؤك المهني خلال الفترة المقبلة سوف يعرّضك لبعض المشاكل، فحاول ألا تخلط مشاكلك الأسرية بأدائك في العمل
عاطفياً: يشعر الشريك بفراغ كبير بسبب تجاهلك له وعدم الاهتمام بتفاصيل حياته، فحاول أن تستعيد طاقاتك معه وتجددا حبكما لئلا تتدهور العلاقة
صحياً: سوف تعاني بعض نوبات البرد بسب تعرضك للهواء الشديد، فحاول أن تتناول مضاداً حيوياً
برج السرطان
مهنياً: كن على حذر من بعض أصحاب الأهداف الخبيثة الذين يكفرون في إيجاد الشرخ بينك وبين الزملاء الذين يسود الانسجام بينك وبينهم إلى أقصى الحدود
عاطفياً: تستعيد مشاعرك العاطفية وتتمتع بقدرة على استيعاب الشريك وتحليل الأمور بذكاء بغية عدم الوقوع في أي خطأ حاد
صحياً: استرخ ولا تكثر من المشاريع والتحرّكات المهمّة وحاول أن ترتاح قدر المستطاع
برج الأسد
مهنياً: تكون منفتحاً جداً في العمل، وهذا ما يجعلك تتمتع بميزة كبيرة وخصوصاً إذا كان عملك يتطلب العمل ضمن فريق
عاطفياً: ربما الوقت مناسب لإجراء محادثة من القلب إلى القلب مع الشركي لتعميق علاقة الحب وتوطيدها على أسس راسخة
صحياً: يتحسن وضعك النفسي وينتابك شعور بالامتنان تجاه تحسّن صحتك، لكن يجب أن تواصل الحرص على نظامك الغذائي
برج العذراء
مهنياً: تفكر على الدوام في التقدم في عملك، لكن الأمر يتطلب المزيد من الجد والاجتهاد، وأنت لا ينقصك شيء في هذا المجال
عاطفياً: حاول أن ترضىيالحبيب بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، ولا تعتمد أسلوب المراوغة والمماطلة في تنفيذ الوعود التي قطعتها له
صحياً: رفّه عن نفسك وتجنب الارهاق والمشاعر السلبية وافعل ما تستطيع القيام به من دون ضغوط
برج الميزان
مهنياً: تقرر فجأة الدخول في عدد من المشاريع في وقت واحد، متوقعاً أن تحظى بالدعم المطلوب من المسؤولين عنك، لكن قد يخيب ظنك وتنهار الأحلام فجأة
عاطفياً: يمكن أن تحطم حياتك العاطفية بسبب العناد الدائم وعليك التروي قبل اتخاذ أي قرار بالارتباط
صحياً: يجب أن تبادر فوراً إلى وقف التدهور الذي يحدث في وضعك الصحي بسبب الإهمال الزائد والاستخفاف بالإرشادات الطبية
برج العقرب
مهنياً: بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات تظهر تفوقاً، وتبتسم لك الأقدار أو تتاح لك فرصة إظهار مواهبك
عاطفياً: تبدلات تجعلك تفكر في المستقبل جدياً، أحد مواليد العذراء يظهر اهتمامه بك ويصارحك بمشاعره
صحياً: تعاني بعض الحساسية نتيجة تغير الظروف المناخية، لذا استشر الطبيب، واعتمد الوصفات الطبيعية فهي تأتي بنتائج جيدة
برج القوس
مهنياً: تتوضّح نقاط ويتجاوب المحيط معك، وتعرف لقاءً استثنائياً أو يبصر عمل خلاّق النور أو تجد قاسماً مشتركاً للتفاهم
عاطفياً: لا تتوان عن القيام بخطوات كثيرة وتحسينات جدية في طريقة تصرفك لتنال رضى الحبيب وتصل معه إلى الاتفاق الشامل
صحياً: حاول أن تنام من سبع إلى ثماني ساعات ليس للراحة الجسدية والذهنية فقط، بل أيضاً للمحافظة على وزنك الصحي
برج الجدي
مهنياً: تُتاح لك فرص لها علاقة بما أنجزت في الماضي تواكبها بمهارة كبيرة، ربما تفكر في دراسة وتفرح للتطورات
عاطفياً: في الجو علاقة عاطفية ناشئة ومبادلات غرامية لا تقاوم ميلاً نحو التغيير
صحياً: خصص لنفسك قسطاً وافراً من الراحة الجسدية أو قم برحلة ترفيهية مع الحبيب
برج الدلو
مهنياً: لقاء مهم يحدد آفاق المرحلة المهنية المقبلة، وهي ستكون أكثر ازدهاراً وإفادة من المتوقع
عاطفيا: أنت عاطفي جداً على الرغم من إخفائك هذه العاطفة، ولكنك لست العاشق الرومنطيقي المثالي أو المحب المنفتح
صحياً: رياضة المشي تساعدك على التفكير بذهنية أفضل، وخصوصاً في الصباح
برج الحوت
مهنياً: مشروع جديد يحدد مستقبلك في العمل، وخصوصاً اذا كنت تستعد لتأمين عمل مرادف يحميك من غدر الزمن
عاطفياً: تستقطب الشريك إليك أكثر فأكثر، وهذا ليس مصادفة فأنت تعرف كيف تضرب على وتره الحساس
صحياً: لا تهمل صحتك إطلاقاً على حساب أمور تافهة أخرى لن تفيدك بشيء
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 14, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.