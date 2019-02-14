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تمكنت السلطات المحلية في منطقة تراست في إقليم إنزكان، بعد زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شاحنة محملة بكمية مهمة من مادة البلاستيك الممنوع بيعها، تقدر بحوالي طنين، بعد عملية ترصد دامت لأزيد من ثلاث ساعات، انتهت بمحاصرتها، وتوقيفها.
وتمكنت السلطات المحلية في منطقة تراست، من توقيف الشاحنة بعد توصلها بمعلومات تفيد استعمال شاحنة، تعود إلى شركة خاصة لـ”البيسكويت” لنقل مادة البلاستيك من مدينة أكادير في اتجاه تراست، ومناطق أخرى.
وفور إخطارها من طرف السلطات المحلية، انتقلت المصالح الأمنية في إنزكان إلى عين المكان، وتم توقيف شخص، في عقده الرابع، كان يستعمل الحافلة التابعة لشركة خاصة في أوقات خارج العمل، ليقوم بعملية التحميل، والتوزيع لي مختلف المناطق في سوس.
يذكر أن عناصر الشرطة القضائية حلت بدورها بعين المكان بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بفتح تحقيق في الواقعة، والقيام بالمتعين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرب على “الميكا”..عملية ترصد لـ3ساعات تنتهي بتوقيف شاحنة محملة بطنين من البلاستيك في انزكان -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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