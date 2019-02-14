شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا وضع المقدونيون على الحدود مع اليونان ؟ والان نبدء بالتفاصيل
واتفقت اليونان ومقدونيا على الاسم الجديد في يونيو، كما أنهت أثينا اعتراضها الذي دام 27 عاما على محاولات جارتها الصغيرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي. وتمثل اعتراض اليونان في أن الاسم القديم (مقدونيا) قد ينطوي على مطالبة بأراض في إقليم مقدونيا بشمال اليونان.
وقال وزير الخارجية المقدوني نيكولا ديميتروف في تغريدة: "ربما يكون اليوم بداية لصداقة طويلة الأمد بين اليونان ومقدونيا الشمالية".
وأضاف: "ليس بمقدورنا تغيير ماضينا لكننا نستطيع أن نشكل مستقبل صداقتنا وشراكتنا وتعاوننا وسنفعل ذلك".
وبموجب شروط الاتفاق مع أثينا، يتعين على مكتب الجمارك المقدوني وضع ملصقات بالاسم الجديد على اللافتات عند كل المعابر الحدودية وكذلك عند مطاري سكوبيا وأوهريد في غضون ثلاثة أيام.
كما يتعين تغيير الاسم على كل لوحات المكاتب الحكومية في غضون أربعة أشهر. وستبدأ وزارة الداخلية إصدار جوازات سفر جديدة في نهاية العام الحالي بينما سيبدأ البنك المركزي في سكوبيا إصدار أوراق نقدية جديدة في بداية العام المقبل.
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