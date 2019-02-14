شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ورومانيا تبحثان ملف «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل
عقد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أمس، في وارسو مباحثات مع نائبة رئيس وزراء رومانيا، أنا بيرشال، تناولت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبان بحسب بيان الحكومة البريطانية على العمل المشترك لإحداث تقدم في مشاورات الخروج البريطاني وإيجاد طرق لحل الخلاف القائم حول بند الخطة الاحتياطية المتعلقة بملف الحدود الأيرلندية.
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