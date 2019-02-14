شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: ننضم إلى «وارسو» لمواجهة تهديدات إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء: «ننضم اليوم إلى حوالي 70 دولة في قمة وارسو، لاتخاذ موقف نواجه فيه التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة، وعلى رأسها النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب في العالم».

وكانت واشنطن أعلنت أن اجتماع وارسو يأتي لوضع أسس تكوين تحالف، لوقف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وبحث ملفات المنطقة.

وأضاف السفير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بمنصة التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء أمس: إن نظام طهران مستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في السعودية واليمن.

وتشهد العاصمة البولندية مؤتمرا لمناقشة السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، دعت إليه أمريكا، تشارك فيه أكثر من 70 دولة من أنحاء العالم.

بدوره أوضح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن مؤتمر وراسو، يهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لأطول مدة ممكنة.

وتسعى واشنطن من خلال هذا المؤتمر، وفقا لمسؤولين أمريكيين، إلى كسب دعم الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط، لزيادة الضغط على النظام الإيراني، ودفعه إلى الكف عن سلوكه الهدام في الشرق الأوسط وسياساته التخريبية في المنطقة.

من جهته، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن إطلاق تجمع للجاليات الإيرانية في أوروبا بالعاصمة البولندية وارسو، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، من أجل إلقاء الضوء على انتهاكات النظام الإيراني والأعمال الإرهابية التي يرعاها في أوروبا.