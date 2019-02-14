شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط قطري لاستهداف «بيت العرب» والان نبدء بالتفاصيل

حسن هريدي

ادعى الإعلام القطري كذبا أن المملكة لم تسدد حصتها في ميزانية جامعة الدول العربية منذ عامين، فيما يعرف القاصي والداني أن الدوحة هي مَنْ تتقاعس عن سداد حصتها، إضافة إلى مؤامراتها لإضعاف الجامعة، والتشكيك في قدرتها على معالجة الأزمات، مثل مزاعمها السابقة عن مجلس التعاون الخليجي ، ويأتي ذلك وسط تحركات «تنظيم الحمدين» لتقوية شوكة محور الشر بالمنطقة بالتعاون مع نظامي إيران وتركيا.

» تعميق أزمة

ويقول مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسن هريدي: هناك التزام لدول الجامعة بشأن حصتها في الميزانية، وعدم سدادها بدون سبب مقنع يعد تجاوزا كبيرا للوائح، لذا فإن ما يتردد بشأن محاولة قطر عدم الالتزام بحصتها سيعمق أزمتها مع العرب، خصوصا أنها غارقة في دعم وتمويل الإرهاب والانسلاخ من محيطها والارتماء بأحضان دول معادية ما سيؤدي إلى عزلتها عربيا.

وشدد على أن ما يثار بأن النظام القطري يرى أن قرارات جامعة الدول العربية غير ملزمة هي محاولة لإضعاف دور «بيت العرب»، الذي يعد رمزا للم الشمل في فترة فارقة تواجه فيها أمتنا مخططات ومؤامرات لتقسيم عدد من دولها.

ويرى هريدي أن قطر اتخذت خطوات غير مسبوقة في التغريد خارج السرب العربي، إذ شاهدنا مندوبها قبل عدة شهور يرفض تحت قبة الجامعة اتهام إيران بالضلوع في الإرهاب على الرغم من وضوح دورها في دعم وتمويل ميليشيات «حزب الله» في لبنان، و«الحوثي» في اليمن، كما سعى لضرب مجلس التعاون الخليجي والتشكيك في دوره، وهي المحاولة ذاتها التي يخطط لها حاليا ضد الجامعة.

هاني خلاف

» قوى معادية

ويؤكد مندوب مصر السابق بالجامعة السفير هاني خلاف، أن العرب يحتاجون الآن إلى التوحد ونبذ الفرقة، مشيرا إلى أن النظام القطري لا يشعر بخطورة استدعاء قوى إقليمية معادية مثل إيران وتركيا وإقحامهما في القضايا العربية، وقال: على «نظام الحمدين» الإدراك بأن الجامعة تتمتع باحترام كل الدول ولا يمكن السكوت على المساس باستقرارها.

فاروق المقرحي

من جانبه، قال الخبير الإستراتيجي فاروق المقرحي: إن قطر تحاول توسيع دور «محور الشر»، الذي يضمها بجانبها تركيا وإيران لتخريب منطقتنا العربية لإعادة أوهام الدولتين الفارسية والعثمانية، لافتا إلى أنها لن تتحقق.

وشدد المقرحي، على أن قطر اختارت مساندة الأعداء ودعمهم، وقال: هي من أبرز داعمي الإرهاب والتطرف، وختم محذرا الدوحة وأعوانها من محاولة المساس بالجامعة العربية واستهدافها، مؤكدا أنها تظل رمزا كبيرا يحظي بتقدير كل العرب.