انت الان تتابع المعارضة الفنزويلية: بإمكان مادورو الترشح للانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت المعارضة الفنزويلية، أنه سيكون بإمكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تدعو المعارضة لإجرائها . وقال البرلماني رودريجو ديامانتي العضو في وفد المعارضة الفنزويلية الذي يزور إيطاليا حاليا: "نحن نقف ضد النظام الحالي، الذي لا يمكن وصفه إلا بالدكتاتورية.. وهدفنا إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، سيكون بإمكان الجميع المشاركة فيها". وأضاف أنه في حال قرر الحزب الاشتراكي ترشيح مادورو لهذه الانتخابات فمن حقه المشاركة فيها، واصفًا الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو العام الماضي، "لم تكن حرة".

يذكر أن وفد المعارضة الفنزويلية التقى في روما أمس الاثنين، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، ووزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، بالإضافة إلى ممثلي الفاتيكان، وذلك في سياق المساعي للحصول على دعم إيطاليا للمعارضة في فنزويلا، علما بأن القوى السياسية الإيطالية لا تزال منقسمة بهذا