شكرا لقرائتكم اليمن.. مجلس الأمن سيضغط لتنفيذ اتفاق السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال قائد فريق المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة باليمن، مايكل لوليسغارد، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا، الاثنين المقبل، حول اليمن، وسيكون هناك ضغط سياسي كبير لتنفيذ اتفاق السويد.
وأضاف الجنرال الدنماركي خلال اجتماعه مع الحوثيين، أن أنظار المجتمع الدولي تتجه نحو الحديدة، إلى أن يتم تنفيذ اتفاق السويد بمختلف مراحله، ووفقا للجداول والفترة الزمنية المحددة.
وأوضح أنه وسيط سيعمل على إنجاح الاتفاق، من خلال الحصول على ثقة الطرفين دون تفضيل، حسب وكالة سبأ للأنباء بنسختها الحوثية.
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