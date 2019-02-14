إيران تهدد بالرد على الهجوم الانتحاري خارج حدودها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني إن رد طهران على الهجوم الانتحاري الذي أودي بحياة 27 جنديًا في منطقة بجنوب شرق البلاد، لن يقتصر على حدود إيران.

ونقلت وكالة أنباء فارس و"سكاي نيوز عربية" عن القائد علي فدوي قوله: "ردنا في الدفاع عن الثورة الخمينية لن يقتصر على حدودنا... سيكون رد الحرس الثوري على الأعداء حازمًا للغاية مثلما كان من قبل".

والهجوم الذي وقع على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش في مقاطعة سيستان بلوشستان استهدف حافلة كانت تقل أفراد الحرس الثوري، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما نقلت وكالة الطلبة للأنباء عن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري قوله إن الهجوم الانتحاري سيدفع إيران لشن "معركة لا هوادة فيها".

وأضاف جهانجيري: "هذا الحادث لن يضعف عزيمة الشعب في الدفاع عن الثورة الخمينية، وسيكون الإصرار الوطني، على (شن) معركة ضارية، أكثر حزمًا من ذي قبل".

وتقول السلطات الإيرانية إن جماعة جيش العدل التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم تنشط في ملاذات آمنة داخل باكستان وإنها طالبت سلطات البلد المجاور مرارًا بشن حملة عليها.​