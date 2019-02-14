محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الأربعاء، من تحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنبرة إيجابية بشأن محادثات التجارة الجارية مع الصين، قائلا للصحفيين إن واشنطن أرسلت وفدًا نابغًا من المفاوضين إلى بكين هذا الأسبوع وإن المفاوضات تسير قدمًا على نحو "جيد جدا".

كانت هذه تفاصيل خبر العالم في صور: ترامب يثني على محادثات التجارة مع بكين.. والسوريون يحتفلون بـ"الفلانتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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