غارة أمريكية تستهدف مسلحي تنظيم القاعدة جنوبي غرب ليبيا

أكدت مصادر ليبية أن المقاتلات الأمريكية قصفت موقعا يتمركز به عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري جنوبي غرب ليبيا.

وقالت مصادر إعلامية إن الغارة الأمريكية استهدفت مجموعة فارة

يعتقد بأنها من تنظيم القاعدة في صحراء جنوب غرب أوباري.

وأشارت مصادر رسمية أن المجموعة الإرهابية المستهدفة بالقصف الأمريكي كانت قد

فرت من حي الشارب الواقع في شمال مدينة أوباري منذ أسبوع نحو الصحراء الجنوبية ويُعتقد بأن من بين عناصرها أعضاء أجانب.

كما أكدت بأن هذا القصف وقع في منطقة صحراوية خالية بها مسالك تؤدي إلى النيجر والجزائر.