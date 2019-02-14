ريال مدريد يتخطى أياكس بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق ريال مدريد الإسباني نظيره أياكس أمستردام الهولندي بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين كريم بنزيمة وماركو أسينسيو، وفي المقابل سجل هدف أياكس أمستردام اللاعب حكيم زيياش.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب ريال مدريد يوم 5 آذار/مارس المقبل.

أول تهديد في المباراة كان بأقدام غاريث بيل، حيث سدد كرة بعد هجمة عكسية، لكن الحارس أونانا أمسك بها بسهولة في الدقيقة 6.

وجاء الرد سريعًا من أصحاب الأرض، من انطلاق على الجبهة اليمنى لنصير مزراوي، الذي سدد كرة قوية مرت بجانب مرمى الحارس كورتوا في الدقيقة 9.

وتألق الحارس أونانا في التصدي لتسديدة من البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 14، حيث أرسل لاعب ريال مدريد تسديدة قوية في منتصف المرمى.

وحرم القائم الأيمن لحارس ريال مدريد تيبو كورتوا، دوشان تاديتش لاعب أياكس من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 26.

وواصل أياكس محاولاته لتسجيل الهدف الأول، وسط هيمنة تامة لأصحاب الأرض وتمريرات قصيرة مميزة أفقدت ريال مدريد توازنه.

وانفرد حكيم زياش بالحارس كورتوا، لكن البلجيكي تألق في التصدي لتسديدة المغربي في الدقيقة 35 ببراعة.

وسجل نيكولاس تاليافيكو لأياكس في الدقيقة 38، حيث سدد دي ليخت كرة رأسية تصدى لها كورتوا لترتد أمام الأرجنتيني الذي أسكنها بالرأس في الشباك، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفار.

وتألق تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة من شون إثر ركلة حرة مباشرة احتسبها حكم المباراة على بُعد 26 مترا، في الثانية الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى بتعادل سلبي رغم إبداع أياكس وتسديد نجومه 11 تصويبة على مرمى الريال، الذي كان شبه غائب في الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني، بدأ ريال مدريد تهديد الخصم، حيث سدد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الملكي كرة قوية على يسار الحارس أونانا الذي تصدى لها ببراعة في الدقيقة 50.

وفي هجمة عكسية مميزة، انطلق ناريس وانفرد بالحارس كورتوا وسدد كرة قوية، لكن تصدى لها البلجيكي بتألق كبير في الدقيقة 52.

ونجح الفرنسي كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الأول ريال مدريد، في الدقيقة 60، حيث انطلق البرازيلي فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى وراوغ بمجهود فردي دفاعات أياكس، ومرر الكرة لبنزيمة الذي أسكن الكرة في الشباك.

وقرر سانتياغو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، إجراء أولى تغييراته، حيث دفع بلوكاس فاسكيز بدلا من غاريث بيل، ثم دفع بماركو أسينسيو بدلا من كريم بنزيمة، وأخيرًا ماريانو دياز بدلا من فينيسيوس جونيور.

واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة لأياكس على حدود منطقة الجزاء، نفذها المغربي حكيم زياش، لكن الحارس تيبو كورتوا أمسك بها على مرتين في الدقيقة 70.

وقرر إريك تين هاج المدير الفني لأياكس أمستردام، الدفع بكاسبر دولبرغ بدلا من لاس شون.

وفي أول فرصة للدنماركي دولبرغ، نجح في استلام الكرة خلف مدافعي ريال مدريد، لكنه سدد بقوة أعلى مرمى حارس ريال مدريد كورتوا في الدقيقة 73.

ونجح حكيم زياش في تسجيل هدف التعادل لأياكس أمستردام، في الدقيقة 75 من المباراة، حيث انطلق دافيد ناريس على الجهة اليسرى ومرر عرضية مميزة للمغربي الذي أسكن الكرة على يمين الحارس كورتوا.

وحاول البديل ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، تسجيل هدف التقدم مرة أخرى، بتسديدة قوية لامست شباك الحارس أونانا من الخارج في الدقيقة 79.

واقتنص ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 87، حيث أرسل داني كارفاخال عرضية مميزة أمام قدم أسينسيو الذي أسكنها في الشباك، ليقتنص الملكي الخبير فوزا صعبا، من براثن شباب أياكس المبدعين.