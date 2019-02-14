شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مشادة بين «الكتائب» و«حزب الله».. شتائم وتخوين في جلسة الثقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت) @hechmirawia

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى استكمال جلسات مناقشة البيان الوزاري يومي (الجمعة والسبت)، بعدما كان مقررا أن تختتم أمس (الأربعاء). وشهدت جلسة النقاش أمس سجالاً حاداً بين النائبين من كتلة الكتائب سامي الجميل ونديم الجميل من جهة، ونائب «حزب الله» نواف الموسوي من جهة ثانية.

وبدأت المشادة عندما سأل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل: هل هذه حكومة حزب الله؟ ثم نظر إلى كتلة «حزب الله» وقال: أتمنى من زملائي في الكتلة أن يسمعوني. فرد عليه الموسوي متوجها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري: «لا يجوز أن يحاول كل من يريد أن يسلط الضوء عليه أن يهاجمنا». فقاطعه عضو «الكتائب» نديم الجميل قائلا: «من هاجمكم أو توجه إليكم؟ وإن قال حكومة حزب الله فهذا رأيه»، عندها خاطبه الموسوي قائلا: «اسكت إنت. شو دخلك!».

ثم تابع سامي الجميل كلامه منتقدا وصول الرئيس ميشال عون إلى الرئاسة بدعم من «حزب الله» فقال الموسوي: «شرف للبنانيين أن يصل عون ببندقية المقاومة إلى بعبدا بدلا من أن يصل مثل غيره على دبابة إسرائيلية». فقاطعه مجددا نديم الجميل قائلا: «ما أحد وصل على دبابة إسرائيلية.. أنتم كنتم تنشرون الأرز عليه، أكثريتكم صوّتم لبشير الجميل في هذا المجلس. كفى تهتّونا بالدبابة الإسرائيلية». فردّ الموسوي: «حجمك دبابة إسرائيلية».

وختم سامي الجميل مداخلته بعد الإضاءة على سلوكيات السلطة (كونها هي نفسها تتسلم البلاد مجدداً) وفشلها في مختلف الأمور الحياتية بالقول: حزب الله «هندس الحكومة، ولا يمكن منحها الثقة سلفاً، إنها استمرار لحكومة فشلت، و80% من الوزارات يستلمها نفس الأفرقاء، لكن نأمل تحقيق ما ورد في البيان لمصلحة الشعب اللبناني.

واستنكارا للكلام الصادر عن نائب حزب الله في جلسة الثقة، تحركت مجموعات شبابية مناصرة للكتائب في ساحة ساسين بالأشرفية رفضا لمنطق التسلط والغلبة وتشويه الحقائق التاريخية.