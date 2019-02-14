«بحث الأمانة».. جهاز اعتقال حوثي في صنعاء

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جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) كشف رئيس منظمة الاتجار بالبشر نبيل فاضل، استحداث مليشيا الحوثي جهازا جديدا أطلقت عليه «بحث الأمانة»، ويضم عناصر نسائية مسلحة وأفرادا، لاقتحام الفنادق والمنازل واعتقال الرجال والنساء وتحويلهم إلى أحد السجون التابعة له في مبنى وسط صنعاء. وقال في منشور على صفحته في «فيسبوك» أمس (الأربعاء)، إن معمر هراش المعين من الحوثيين مدير أمن العاصمة يشرف بشكل مباشر على التعذيب ويقف وراء عمليات الاقتحامات، مضيفا أن «علي محمد وزوجته نجلاء» اختطفا من داخل أحد الفنادق الأسبوع الماضي ونقلا إلى سجن بحث الأمانة، ويتعرضان للتعذيب إلى جانب نساء آخريات، بينهن سيدة تدعى نادية صالح اختطفت أيضا من أحد الفنادق. وذكر أن مهمة العصابات ليست الاختطاف فقط بل سرقة الممتلكات، مؤكدا أن 35 امرأة لا يزلن في سجون الحوثي منذ نحو عام ويتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات.

كشف رئيس منظمة الاتجار بالبشر نبيل فاضل، استحداث مليشيا الحوثي جهازا جديدا أطلقت عليه «بحث الأمانة»، ويضم عناصر نسائية مسلحة وأفرادا، لاقتحام الفنادق والمنازل واعتقال الرجال والنساء وتحويلهم إلى أحد السجون التابعة له في مبنى وسط صنعاء. وقال في منشور على صفحته في «فيسبوك» أمس (الأربعاء)، إن معمر هراش المعين من الحوثيين مدير أمن العاصمة يشرف بشكل مباشر على التعذيب ويقف وراء عمليات الاقتحامات، مضيفا أن «علي محمد وزوجته نجلاء» اختطفا من داخل أحد الفنادق الأسبوع الماضي ونقلا إلى سجن بحث الأمانة، ويتعرضان للتعذيب إلى جانب نساء آخريات، بينهن سيدة تدعى نادية صالح اختطفت أيضا من أحد الفنادق. وذكر أن مهمة العصابات ليست الاختطاف فقط بل سرقة الممتلكات، مؤكدا أن 35 امرأة لا يزلن في سجون الحوثي منذ نحو عام ويتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات.

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