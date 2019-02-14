شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب عام يشل بلجيكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (بروكسل)

شل إضراب عام بلجيكا أمس (الأربعاء) وأدى إلى إغلاق المطارات والشركات وعرقلة حركة القطارات بشكل كبير.

وتسبب الإضراب في عرقلة حركة النقل خصوصا في بروكسل، وشمل الإدارات العامة ووسائل النقل ومصلحة البريد والمدارس والمستشفيات وجمع النفايات والشركات والمراكز التجارية.

وفي مدينة غنت، أصيب محتجان بجروح طفيفة عندما اقتحما بسيارتهما خط إضراب، بحسب الشرطة، وتم اعتقال السائق. وأعلنت الأمينة العامة لاتحاد النقابات المسيحية ماري هيلينا سكا، أن حركة الإضراب يتم تطبيقها في كل مكان وفي جميع القطاعات. وتوقعت الشركة الوطنية للسكك الحديد، إلغاء نصف رحلات القطارات في جميع أنحاء البلاد، إلا أن القطارات السريعة المتوجهة إلى لندن وباريس لن تتأثر كثيراً.وأعلنت شركة سكايز المسؤولة عن الإشراف على حركة النقل الجوية أنها لن تسمح لأي رحلة بالمغادرة أو الوصول إلى البلاد، لأنها لا تستطيع أن تحدد بدقة عدد الموظفين الذين سيأتون إلى عملهم.

ولن يسمح من جه لأي طائرة تحلق على ارتفاع يقل عن 8000 متر، بحسب الشركة. وتستثنى من ذلك الرحلات الحكومية والعسكرية والرحلات الطارئة.

وقال مطار بروكسل-زافنتم، أكبر مطار في بلجيكا، في بيان: «حتى لو بقي مبنى المطار مفتوحا، فإننا نطلب من جميع المسافرين ألا يتوجهوا إلى المطار». وأقفل مطار شارلروا الثاني في البلاد الذي تعمل منه شركة الطيران الإيرلندية ريان إير.