كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكونجرس الأمريكى يسعى لتمرير عقوبات جديدة ضد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عرض مجموعة نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الأربعاء، الذى من شأنه فرض عقوبات جديدة مغلّظة على روسيا بسبب تدخلها في انتخابات الولايات المتحدة والعدوان ضد أوكرانيا، فى أحدث جهود الكونجرس لدفع الرئيس دونالد ترامب لتصعيد استجابة واشنطن ضد موسكو.
ووفقاً لوكالة رويترز، تم تقديم المشروع من قبل السناتور الجمهوري ليندسي جراهام والسيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، وكذلك أعضاء آخرين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو نسخة أكثر تشدداً من التشريعات- التي أطلق عليها جراهام "مشروع قانون عقوبات الجحيم"- التي دعمها النائبان العام الماضي، ولكنهما فشلا في تمريره.
وقد يكون لدى مشروع القانون الجديد فرصة أفضل للتمرير من قبل الكونجرس الآن، ككل أو إما تعديلات على التشريعات الأخرى، في مواجهة الغضب المتزايد بشأن تدخل روسيا، وكان يتوجب على ترامب، الذي سعى إلى جانب بعض جهود الكونجرس السابقة لزيادة العقوبات على روسيا، على الرغم من تباطئه في بعض الأحيان، حول توقيع مشروع القانون قبل أن يصبح قانونًا.
وقال مينديز وهو ديمقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان، إن الشلل المتعمد للرئيس ترامب في مواجهة عدوان الكرملين وصل الى نقطة الغليان في الكونجرس
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